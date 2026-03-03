Représentation de théâtre Drôles de Fripouilles Salle polyvalente de Mison les Armands Mison

Représentation de théâtre Drôles de Fripouilles

Salle polyvalente de Mison les Armands Les Armands Mison Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

2026-07-04

Public familial 3 bookmakers projettent de truquer une course de chevaux. Ils séjournent dans une auberge tenue par un colonel à la retraite et sa femme. Ajoutez à cela un passage secret, un jockey anglais et un vieux canasson… #rires garantis

+33 6 83 22 74 25 marie-zoe.beaugrand@sfr.fr

Family audience: 3 bookmakers plan to rig a horse race. They stay at an inn run by a retired colonel and his wife. Add to this a secret passage, an English jockey and an old nag… #guaranteed laughs

