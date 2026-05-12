Merville

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE

L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Pour clôturer la saison, les adultes du cours de théâtre du Foyer Rural de Merville seront sur la scène de l’Arpège pour une représentation.

Un entracte vous permettra de prendre un en-cas boissons, crêpes, gâteaux et cakes salés seront en vente. 0 .

L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

To close the season, the adults in the Foyer Rural de Merville drama class will be on stage at the Arpège for a performance.

L’événement REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE