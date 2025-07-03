Représentation Lyrique Dialogues des Carmélites de Poulenc Nancy
Représentation Lyrique Dialogues des Carmélites de Poulenc Nancy dimanche 25 janvier 2026.
Représentation Lyrique Dialogues des Carmélites de Poulenc
1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Orchestre et chœur de l’Opéra national de Nancy-Lorraine
Direction musicale Marc Leroy-Calatayud
Mise en scène Tiphaine Raffier
Épisode tragique et méconnu de la Révolution française, l’histoire vraie d’une communauté religieuse guillotinée pendant la Terreur inspira à l’écrivain Georges Bernanos le personnage de Blanche de la Force, héroïne malgré elle de ce drame.
Blanche veut entrer au couvent, quitter sa famille, rompre avec une vie toute tracée et se jeter dans l’inconnu en prenant le risque d’un don total d’elle-même. Ce n’est pas un combat mais un abandon à plus grand que soi, alors qu’autour d’elle éclatent le bruit et la fureur.
Avec cette œuvre aussi puissante qu’émouvante, la dramaturge Tiphaine Raffier fait une entrée fracassante dans le monde de l’opéra. Elle choisit de montrer ce chef d’œuvre de Francis Poulenc sous sa forme la plus radicale et la plus contemporaine, racontant comment le courage de Blanche fusionnera progressivement avec celui de la communauté toute entière qui avancera vers la guillotine dans une des scènes les plus bouleversantes de tout le répertoire lyrique. Ce spectacle ne nous donne pas à voir une héroïne sans faille, mais une femme en quête d’absolu qui, contre les codes rigides d’une famille aristocrate et le fanatisme politique, décide de rester fidèle à son engagement, jusqu’au bout.Tout public
English :
Orchestre et ch?ur de l?Opéra national de Nancy-Lorraine
Music director: Marc Leroy-Calatayud
Stage director: Tiphaine Raffier
A tragic and little-known episode of the French Revolution, the true story of a religious community guillotined during the Terror inspired writer Georges Bernanos to create the character of Blanche de la Force, the unwitting heroine of this drama.
Blanche wants to enter a convent, leave her family behind, break away from a routine life and throw herself into the unknown, risking the total gift of herself. It’s not a fight, but a surrender to something greater than herself, while all around her noise and fury explode.
With this powerful and moving work, playwright Tiphaine Raffier makes a stunning entry into the world of opera. She has chosen to present Francis Poulenc?s masterpiece in its most radical and contemporary form, recounting how Blanche?s courage gradually merges with that of the entire community as it advances towards the guillotine in one of the most moving scenes in the entire operatic repertoire. This show is not about a flawless heroine, but a woman in search of the absolute who, against the rigid codes of an aristocratic family and political fanaticism, decides to remain true to her commitment, right to the end.
German :
Orchester und Ch?ur der Opéra national de Nancy-Lorraine
Musikalische Leitung: Marc Leroy-Calatayud
Regie: Tiphaine Raffier
Die wahre Geschichte einer religiösen Gemeinschaft, die während der Schreckensherrschaft guillotiniert wurde, inspirierte den Schriftsteller Georges Bernanos zu der Figur der Blanche de la Force, einer unfreiwilligen Heldin dieses Dramas.
Blanche will ins Kloster gehen, ihre Familie verlassen, mit einem vorgezeichneten Leben brechen und sich ins Unbekannte stürzen, indem sie das Risiko einer totalen Selbsthingabe eingeht. Es ist kein Kampf, sondern eine Hingabe an etwas Größeres, während um sie herum Lärm und Wut ausbrechen.
Mit diesem kraftvollen und bewegenden Werk gelingt der Dramatikerin Tiphaine Raffier ein überwältigender Einstieg in die Welt der Oper. Sie entschied sich, dieses Meisterwerk von Francis Poulenc in seiner radikalsten und zeitgenössischsten Form zu zeigen, indem sie erzählt, wie Blanches Mut allmählich mit dem Mut der gesamten Gemeinschaft verschmilzt, die in einer der erschütterndsten Szenen des gesamten Opernrepertoires auf die Guillotine zusteuert. Diese Aufführung zeigt uns nicht eine makellose Heldin, sondern eine Frau auf der Suche nach dem Absoluten, die sich gegen die starren Regeln einer aristokratischen Familie und den politischen Fanatismus entscheidet, ihrem Engagement bis zum Ende treu zu bleiben.
Italiano :
Orchestra e coro dell’Opéra national de Nancy-Lorraine
Direttore: Marc Leroy-Calatayud
Direzione di scena: Tiphaine Raffier
Episodio tragico e poco conosciuto della Rivoluzione francese, la storia vera di una comunità religiosa ghigliottinata durante il Terrore ha ispirato lo scrittore Georges Bernanos a creare il personaggio di Blanche de la Force, eroina inconsapevole di questo dramma.
Blanche vuole entrare in un convento, lasciare la sua famiglia, staccarsi da una vita tutta tracciata per lei e gettarsi nell’ignoto, rischiando un dono totale di sé. Non è una lotta, ma un abbandono a qualcosa di più grande di lei, mentre intorno a lei esplodono rumore e furia.
Con quest’opera potente e commovente, la drammaturga Tiphaine Raffier fa un ingresso sorprendente nel mondo dell’opera. Ha scelto di presentare il capolavoro di Francis Poulenc nella sua forma più radicale e contemporanea, raccontando la storia di come il coraggio di Blanche si fonde gradualmente con quello dell’intera comunità che marcia verso la ghigliottina in una delle scene più toccanti dell’intero repertorio operistico. Non si tratta di un’eroina impeccabile, ma di una donna alla ricerca dell’assoluto che, contro i rigidi codici di una famiglia aristocratica e il fanatismo politico, decide di rimanere fedele al suo impegno, fino alla fine.
Espanol :
Orquesta y coro de la Ópera Nacional de Nancy-Lorena
Director: Marc Leroy-Calatayud
Dirección de escena: Tiphaine Raffier
Episodio trágico y poco conocido de la Revolución Francesa, la historia real de una comunidad religiosa guillotinada durante el Terror inspiró al escritor Georges Bernanos para crear el personaje de Blanche de la Force, heroína involuntaria de este drama.
Blanche quiere entrar en un convento, dejar a su familia, romper con una vida trazada para ella y lanzarse a lo desconocido, arriesgando un don total de sí misma. No es una batalla, sino una entrega a algo más grande que ella misma, mientras a su alrededor estallan el ruido y la furia.
Con esta obra poderosa y conmovedora, la dramaturga Tiphaine Raffier se adentra de forma sorprendente en el mundo de la ópera. Ha elegido presentar la obra maestra de Francis Poulenc en su forma más radical y contemporánea, contando la historia de cómo el coraje de Blanche se funde gradualmente con el de toda la comunidad mientras marchan hacia la guillotina en una de las escenas más conmovedoras de todo el repertorio operístico. No se trata de una heroína intachable, sino de una mujer en busca de lo absoluto que, en contra de los rígidos códigos de una familia aristocrática y del fanatismo político, decide mantenerse fiel a su compromiso, hasta el final.
