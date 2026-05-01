Représentation Théâtrale Salle des fêtes Coarraze

Coarraze

Représentation Théâtrale

Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Pièce de Théâtre Mon chakra me gratte, de Flora Delaporte

Partons pour un stage de déconnexion totale ! Auprès de Maïa, la maitresse du stage, nous découvrons autant de personnages que de motivations l’habituée du yoga, l’expérience à partager sur les réseaux, le pari perdu, les relations à rétablir, le retour à soi… Mais ce qui attend chaque participant va dépasser leurs envies pour rejoindre leurs besoins profonds les liens, la confiance, la parole simple, libre et vraie. .

Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 90 75 43 contact@amateursdart.com

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English : Représentation Théâtrale

L’événement Représentation Théâtrale Coarraze a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay