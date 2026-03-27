Représentation théâtrale Levé de l’autre pied

Lacapelle-Cabanac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le Comité des Fêtes de Lacapelle-Cabanac vous présente "Levé de l'autre pied".

La famille Fontaine, de la haute bourgeoisie, se prépare à une grande journée les industries familiales vont fusionner avec une entreprise allemande.

Un pas de plus dans la quête de l’enrichissement perpétuel.

Mais les choses se compliquent lorsque le patriarche ne semble plus être lui-même.

Une comédie de Vincent Dionisio.

Par la troupe de l'Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.

Le Comité des Fêtes de Lacapelle-Cabanac vous présente "Levé de l'autre pied".

La famille Fontaine, de la haute bourgeoisie, se prépare à une grande journée les industries familiales vont fusionner avec une entreprise allemande.

Un pas de plus dans la quête de l’enrichissement perpétuel.

Mais les choses se compliquent lorsque le patriarche ne semble plus être lui-même.

Une comédie de Vincent Dionisio.

Par la troupe de l'Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.

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Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie lacapellecdf@gmail.com

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English :

Le Comité des Fêtes de Lacapelle-Cabanac presents "Levé de l'autre pied".

The upper-middle-class Fontaine family is preparing for a big day: the family industries are to merge with a German company.

One more step in the quest for perpetual enrichment.

But things get complicated when the patriarch doesn’t seem to be himself anymore.

A comedy by Vincent Dionisio.

By the troupe of the Amicale Laïque de Tournon d'Agenais.

L’événement Représentation théâtrale Levé de l’autre pied Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot