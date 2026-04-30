Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Rix
Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Rix samedi 27 juin 2026.
Rix
Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines
Salle des fêtes Rue de l’Europe Rix Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Représentation théâtrale par la troupe Les Clémentines, sous la direction de Xavier Clément 13 saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Entrée gratuite .
Salle des fêtes Rue de l’Europe Rix 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 99 64
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English : Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines
L’événement Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Rix a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais