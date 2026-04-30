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Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Rix

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Rix

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Rix samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de l'Europe

Ville : 58500 Rix

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Rix

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

Salle des fêtes Rue de l’Europe Rix Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Représentation théâtrale par la troupe Les Clémentines, sous la direction de Xavier Clément 13 saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Entrée gratuite   .

Salle des fêtes Rue de l’Europe Rix 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 99 64 

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English : Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

L’événement Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Rix a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais