Représentations « Hercule et les missives »
Représentations « Hercule et les missives » jeudi 12 mars 2026.
Dates et lieux des représentations du seul en scène « Hercule et les missives » de la Cie La Tribu d’Essence
À partir de 11 ans – Durée : 50 minutes – Compagnie La Tribu d’Essence
Jeudi 12 mars à 17h30 au Centre Victoire Tinayre
24, rue Daviel 75013 Paris
Vendredi 13 mars à 14h30 au Centre Jacques Bravo
14-18, rue de la Tour des Dames 75009 Paris
Samedi 14 mars à 17h au Centre Louis Lumière
46, rue Louis Lumière 75020 Paris
Jeudi 19 mars à 18h30 au Centre Clavel – Site Georges Brassens
40, rue Manin 75019 Paris
>> Pour regarder le teaser
>> Pour en savoir plus sur « Hercule et les missives »
Gratuit et ouverte à tou·tes !
Dans le cadre du programme « En mars, cultivons l’égalité ! » autour de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, les Centres Paris Anim’ gérés par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement vous invitent aux représentations de la pièce « Hercule et les missives ».
Du jeudi 12 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026 :
gratuit
Auprès des Centres
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T01:00:00+01:00
fin : 2026-03-20T00:59:59+01:00
Date(s) :