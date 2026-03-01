Représentations « Hercule et les missives »

Dates et lieux des représentations du seul en scène « Hercule et les missives » de la Cie La Tribu d’Essence

À partir de 11 ans – Durée : 50 minutes – Compagnie La Tribu d’Essence

Jeudi 12 mars à 17h30 au Centre Victoire Tinayre

24, rue Daviel 75013 Paris

Vendredi 13 mars à 14h30 au Centre Jacques Bravo

14-18, rue de la Tour des Dames 75009 Paris

Samedi 14 mars à 17h au Centre Louis Lumière

46, rue Louis Lumière 75020 Paris

Jeudi 19 mars à 18h30 au Centre Clavel – Site Georges Brassens

40, rue Manin 75019 Paris

>> Pour regarder le teaser

>> Pour en savoir plus sur « Hercule et les missives »

Gratuit et ouverte à tou·tes !

Dans le cadre du programme « En mars, cultivons l’égalité ! » autour de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, les Centres Paris Anim’ gérés par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement vous invitent aux représentations de la pièce « Hercule et les missives ».

Du jeudi 12 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026 :

gratuit

Auprès des Centres

Public jeunes et adultes.

