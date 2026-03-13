Reprise de l’Art des Gens

Jardins du château de Boret Raincourt Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’art des Gens reprend ses aventures pour la 4ème saison , le samedi 2 mai prochain à Raincourt , dans le Parc du Château de Boret à partir de 10h jusque 17h . C’est un espace de rencontres et découvertes de multiples savoirs- faire de notre région au sein d’un parc aux arbres multi-centenaires et d’une nature propice à la flânerie. Que ce soit pour rencontrer le talent des artisans ou la créativité des artistes ou la bienveillance des thérapeutes ou participer à un atelier ou siroter un verre à la buvette , chaque instant offre une plénitude de bien- être et une source de joie .

Cette année l’emplacement pour toutes les activités est sur dons libres et en conscience à partir de 1€.

L’entrée des lieux est gratuite et un parking est à disposition à l’entrée du parc.

Buvette et restauration sur place. .

Jardins du château de Boret Raincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 11 62 46

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English : Reprise de l’Art des Gens

L’événement Reprise de l’Art des Gens Raincourt a été mis à jour le 2026-03-13 par JUSSEY TOURISME