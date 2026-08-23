AGENDA · Saint-Nicolas-de-Redon
Reprise des cours COUNTRY St Nicolas de Redon Salle du Château d’eau Saint-Nicolas-de-Redon
jeudi 17 septembre 2026 · Salle du Château d'eau · Saint-Nicolas-de-Redon
Informations pratiques
Saint-Nicolas-de-Redon
Reprise des cours COUNTRY St Nicolas de Redon
Salle du Château d’eau Rue du Parc des Sports Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique
Tarif : 67 – 67 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2027-07-01
Date(s) :
2026-09-17
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Salle du Château d’eau Rue du Parc des Sports Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 58 59 51 90 paquita.pages35@gmail.com
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English :
L’événement Reprise des cours COUNTRY St Nicolas de Redon Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44