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Reprise des cours COUNTRY St Nicolas de Redon Salle du Château d’eau Saint-Nicolas-de-Redon

jeudi 17 septembre 2026 · Salle du Château d'eau · Saint-Nicolas-de-Redon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 1 juillet 2027
Lieu
Salle du Château d'eau
Adresse
Rue du Parc des Sports
Ville
44460 Saint-Nicolas-de-Redon
Département
Loire-Atlantique
Tarif
67 67

Saint-Nicolas-de-Redon

Reprise des cours COUNTRY St Nicolas de Redon

Salle du Château d’eau Rue du Parc des Sports Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : 67 – 67 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2027-07-01

Date(s) :
2026-09-17

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Salle du Château d’eau Rue du Parc des Sports Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 58 59 51 90  paquita.pages35@gmail.com

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English :

L’événement Reprise des cours COUNTRY St Nicolas de Redon Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44

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