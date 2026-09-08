UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Reprise des cours de danse improvisée !, CSC Pilotière, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · CSC Pilotière · Nantes

Reprise des cours de danse improvisée !, CSC Pilotière, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
CSC Pilotière
Adresse
31 rue des platanes nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
22€ à la séance + adhésion annuelle et tarif dégressif

Reprise des cours de danse improvisée ! Jeudi 24 septembre, 19h30 CSC Pilotière Loire-Atlantique

22€ à la séance + adhésion annuelle et tarif dégressif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

7 séances pour explorer dans son corps différents centres dansants.
Le premier cours sera bien sûr dédié au chakra racine, et nous remonterons l’arc-en-ciel de séances en séances pour terminer la 7eme séance avec une reliance entre le ciel et la terre.
Le 24 septembre sera dédié à l’ancrage, poser les fondations d’une belle année qui suit le calendrier scolaire.
Consultez notre site pour avoir toutes les dates, il est fraichement agrémenté de vidéos^^
Rencontrez nous aux forums des associations :
5 septembre et 12 septembre : https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative

CSC Pilotière 31 rue des platanes nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative »}]
démarrage duCycle « les chakras, ces centres énergétiques dansants » danse improvisée danse libre

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)