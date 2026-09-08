Reprise des cours de danse improvisée !, CSC Pilotière, Nantes

Informations pratiques

Reprise des cours de danse improvisée ! Jeudi 24 septembre, 19h30 CSC Pilotière Loire-Atlantique

22€ à la séance + adhésion annuelle et tarif dégressif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

7 séances pour explorer dans son corps différents centres dansants.

Le premier cours sera bien sûr dédié au chakra racine, et nous remonterons l’arc-en-ciel de séances en séances pour terminer la 7eme séance avec une reliance entre le ciel et la terre.

Le 24 septembre sera dédié à l’ancrage, poser les fondations d’une belle année qui suit le calendrier scolaire.

Consultez notre site pour avoir toutes les dates, il est fraichement agrémenté de vidéos^^

Rencontrez nous aux forums des associations :

5 septembre et 12 septembre : https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative

CSC Pilotière 31 rue des platanes nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative »}]

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