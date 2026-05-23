Requiem de Verdi
Requiem de Verdi jeudi 25 juin 2026.
Le Requiem de Verdi, monument musical, est
une œuvre qui touche autant par sa puissance que par
sa subtilité. On a parfois reproché à cette partition d’être « trop
théâtrale ». Mais c’est précisément cette intensité dramatique qui la rend si
bouleversante. Verdi y déploie toute la force de son langage musical pour
servir les voix, le texte et en révéler les émotions les plus profondes.
Réunis pour la première fois, le Grand Chœur de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, accompagnés par l’orchestre
Les Singularités, vous proposent de vivre deux concerts intenses dans
des cadres prestigieux !
Estelle Béréau, soprano
Eva
Zaicik, mezzo-soprano
Artavazd
Sargsyan, ténor
Matthieu Lécroart, baryton
Guilhem Terrail, direction
Messa da Requiem de Giuseppe Verdi : Cette œuvre exceptionnelle sera interprétée par le Grand Chœur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le chœur de chambre Calligrammes, réunis pour la première fois, accompagnés par l’orchestre Les Singularités, qui vous proposent de vivre deux concerts intenses.
Le jeudi 25 juin 2026
de 20h30 à 22h00
payant
Tarifs :
Carré or 60€
Catégorie 1 : 40€ (15€ si moins de 18 ans avec justificatif)
Catégorie 2 : 30€ (gratuit si moins de 18 ans avec
justificatif)
Étudiants munis de leur carte 5€
Demandeur d’emploi avec justificatif : 15€
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T20:30:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00
https://requiemverdi2026.wixsite.com/concert-link