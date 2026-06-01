Saint-Lin

Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société

Salle des Associations Saint-Lin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-06-29 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Le traditionnel après-midi jeux de société organisé par le réseau Lectures Nomades. .

Salle des Associations Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com

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English : Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société

L’événement Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Saint-Lin a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine