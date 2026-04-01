Vaucouleurs

Résidence artistique Point de suspension

17 Rue Jeanne d’Arc Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Départ place de la mairie à 10h30

Programme

Démonstration en danse et accroporté sur la place du marché.

Marche jusqu’à la chapelle.

Projection du film Jehanne D’Arc L’exceptionnelle destinée (27 min) dans le crypte.

Initiation accroporté sur la parvis de la chapelle, pour les volontaires.Tout public

0 .

17 Rue Jeanne d’Arc Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est

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English :

Departure from Place de la Mairie at 10:30 a.m

Program

Dance and accroporté demonstration on the market square.

Walk to the chapel.

Screening of the film Jehanne D’Arc L’exceptionnelle destinée (27 min) in the crypt.

Introduction to accroporté on the chapel forecourt, for volunteers.

L’événement Résidence artistique Point de suspension Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS