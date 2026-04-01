Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Résidence artistique Point de suspension Vaucouleurs

Résidence artistique Point de suspension Vaucouleurs samedi 25 avril 2026.

Adresse : 17 Rue Jeanne d'Arc

Ville : 55140 Vaucouleurs

Département : Meuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Vaucouleurs

Résidence artistique Point de suspension

17 Rue Jeanne d’Arc Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Départ place de la mairie à 10h30

Programme
Démonstration en danse et accroporté sur la place du marché.
Marche jusqu’à la chapelle.
Projection du film Jehanne D’Arc L’exceptionnelle destinée (27 min) dans le crypte.
Initiation accroporté sur la parvis de la chapelle, pour les volontaires.Tout public
0  .

17 Rue Jeanne d’Arc Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure from Place de la Mairie at 10:30 a.m

Program
Dance and accroporté demonstration on the market square.
Walk to the chapel.
Screening of the film Jehanne D’Arc L’exceptionnelle destinée (27 min) in the crypt.
Introduction to accroporté on the chapel forecourt, for volunteers.

L’événement Résidence artistique Point de suspension Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

À voir aussi à Vaucouleurs (Meuse)