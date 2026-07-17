Résidence d’architecture à Chantonnay (Vendée), Parc Clémenceau, Chantonnay, Chantonnay

Informations pratiques

Résidence d’architecture à Chantonnay (Vendée) Vendredi 9 octobre, 16h30 Parc Clémenceau, Chantonnay Vendée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T16:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T16:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00

Du 21 septembre au 9 octobre, trois architectes et paysagistes viennent passer trois semaines au lycée Georges Clémenceau. Ils et elles vont organiser des ateliers avec les quatre classes de seconde : les participant·es arpenteront le lycée et son quartier pour comprendre l’environnement, la forme de la ville, et découvrir ses habitants humains et non-humains.

Grâce à différents outils (dessin, écriture, cartographie, théâtre…) les groupes réaliseront un état des lieux de tous les êtres vivants habitant sur ce petit territoire et esquisserons un avenir désirable pour une meilleure cohabitation de toutes et tous. Venez découvrir la restitution théâtralisée des lycéen·nes à partir de 14h ainsi que l’ensemble de leurs travaux dès 17h autour d’un goûter, le vendredi 9 octobre dans le parc Clémenceau !

Ce projet est mené par l’ardepa et le Bruit de la Conversation avec le soutien du lycée Georges Clémenceau, de la commune de Chantonnay et de la DRAC des Pays de la Loire et de l’ENSA Nantes, dans le cadre du dispositif « 10 Résidences d’architecture en France 2026 », porté par le Réseau des maisons de l’architecture en partenariat avec la Caisse des Dépôts et avec le soutien du conseil national de l’Ordre des architectes et du ministère de la Culture

Parc Clémenceau, Chantonnay Parc clemenceau, chantonnay Chantonnay 85110 Chantonnay Vendée Pays de la Loire

Trois architectes et paysagistes vont passer trois semaines en résidence à Chantonnay pour organiser des ateliers avec des élèves du lycée et des habitant·es de la commune.

Vincent Jacques – ardepa