Résidence d’artiste Philippe Jacques ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Résidence d’artiste Philippe Jacques

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-23

L’artiste Philippe Jacques s’installe en résidence à l’Abbadiale pour concevoir un dispositif inédit, imaginé spécialement pour ses espaces et son environnement.

Son projet, centré sur le blanc et toutes ses nuances, prendra la forme d’une installation composée de papiers recueillant les paroles et regards des habitants. Textes, dessins, photographies ou cartes chacun est invité à partager ce que représente aujourd’hui la montagne dans les Vallées des Gaves.

Rencontrez l’artiste

Pour nourrir cette création collective, l’artiste souhaite aller à votre rencontre. Vous pouvez le contacter pour convenir d’un rendez-vous — à l’Abbadiale ou au Kairn à Arras, au Tiers Lieu du Val d’Azun à Aucun, ou même chez vous. Des temps d’échange seront également organisés avec les élèves dans leurs classes.

Toutes les contributions viendront composer une installation à échelle humaine, un espace vivant de lecture et de contemplation, offrant à chacun la possibilité de regarder la montagne autrement, dans le blanc des yeux .

Habitants, petits et grands votre regard compte. Rejoignez l’aventure et contribuez à l’exposition Échos, en faire une montagne ! Exposition visible à partir du 4 avril prochain.

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ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 01 33 72 philippejacques@gmail.com

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English :

Artist Philippe Jacques is taking up a residency at Abbadiale to design an original installation, specially conceived for its spaces and environment.

His project, centered on white and all its nuances, will take the form of an installation made up of papers collecting the words and views of local residents. Texts, drawings, photographs or maps: everyone is invited to share what the mountains represent in the Vallées des Gaves today.

Meet the artist:

To nurture this collective creation, the artist would like to meet you. You can contact him to arrange a meeting? at the Abbadiale or the Kairn in Arras, at the Tiers Lieu du Val d?Azun in Aucun, or even at your home. Discussion sessions will also be organized with students in their classrooms.

All the contributions will make up a human-scale installation, a living space for reading and contemplation, offering everyone the chance to look at the mountain differently, in the whites of their eyes .

Residents, young and old: your vision counts. Join the adventure and contribute to the exhibition Échos, en faire une montagne! On view from April 4

L’événement Résidence d’artiste Philippe Jacques Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65