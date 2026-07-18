Résidence de création, NO DRAMA variations et tenderness Théâtre de l’Odyssée Théâtre de l’Odyssée Périgueux
lundi 28 septembre 2026 · Théâtre de l'Odyssée · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Résidence de création, NO DRAMA variations et tenderness Théâtre de l’Odyssée
Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-28
À l’occasion des résidences, les compagnies bénéficient de conditions professionnelles pour élaborer leur futur spectacle. Les sorties de résidence permettent de découvrir une étape de ce temps de création. Elles sont gratuites et ouvertes à tous.
Pol Pi, Nitsan Margaliot et Antoine Mermet tissent un dialogue autour de la notion de tendresse. Ils élaborent un dialogue performatif basé sur la transformation graduelle de matières chorégraphiques nées depuis ce territoire-tendresse, des gestes, mouvements ou situations nouveaux ou venant d’archives. Rima Ben Brahim et Edmée Petit seront présentes pour parfaire la mise en lumière et en espace de leurs recherches. Vous pourrez découvrir la compagnie à l’occasion de la soirée d’ouverture de saison .
Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Résidence de création, NO DRAMA variations et tenderness Théâtre de l’Odyssée
L’événement Résidence de création, NO DRAMA variations et tenderness Théâtre de l’Odyssée Périgueux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Communal de Périgueux
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