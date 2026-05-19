Résidence de Goodman Gallery Robinson Jason Saint-Paul-de-Vence
Résidence de Goodman Gallery Robinson Jason Saint-Paul-de-Vence mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Résidence de Goodman Gallery
Robinson Jason Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre de son 60è anniversaire, Goodman Gallery investit la galerie Podgorny à travers une résidence artistique.
.
Robinson Jason Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 18 88 27 jason@pr-gallery.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark its 60th anniversary, Goodman Gallery is taking over the Podgorny Gallery as part of an artist residency.
L’événement Résidence de Goodman Gallery Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
À voir aussi à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes)
- Nettoyons le Sud Saint-Paul-de-Vence 30 mai 2026
- DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 17 juin 2026
- Exposition Jean-Charles Blais Galerie Catherine Issert Saint-Paul-de-Vence 20 juin 2026
- Toile Blanche Sessions 11 Tom Barman Leroy Saint-Paul-de-Vence 21 juin 2026
- Fête de la Musique Saint-Paul-de-Vence 21 juin 2026