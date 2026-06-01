Résilience Day Lutzelbourg
Résilience Day Lutzelbourg dimanche 7 juin 2026.
Lutzelbourg
Résilience Day
11 rue A. J. Konzett Lutzelbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Pôle Konzett accueillera la 2ème édition du Résilience Day, une journée dédiée au mieux-être. Les actrices du pôle et plusieurs invités proposeront découvertes, échanges et pratiques autour du bien-être et de la résilience.Tout public
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11 rue A. J. Konzett Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 6 13 83 33 66
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English :
The Konzett cluster will be hosting the 2nd edition of Resilience Day, a day dedicated to well-being. The cluster’s players and a number of guests will be on hand to offer discoveries, exchanges and practices around well-being and resilience.
L’événement Résilience Day Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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