Lutzelbourg

Résilience Day

11 rue A. J. Konzett Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Pôle Konzett accueillera la 2ème édition du Résilience Day, une journée dédiée au mieux-être. Les actrices du pôle et plusieurs invités proposeront découvertes, échanges et pratiques autour du bien-être et de la résilience.Tout public

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11 rue A. J. Konzett Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 6 13 83 33 66

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English :

The Konzett cluster will be hosting the 2nd edition of Resilience Day, a day dedicated to well-being. The cluster’s players and a number of guests will be on hand to offer discoveries, exchanges and practices around well-being and resilience.

L’événement Résilience Day Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE PHALSBOURG