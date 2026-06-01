Lutzelbourg

Vide-greniers

Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Envie de vider vos placards, de chiner ou de passer une super journée au village ?

Rejoignez le vide-greniers de Lutz’ Interassociation !Tout public

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Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 25 30 19 mairie@lutzelbourg.fr

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English :

Want to clear out your closets, bargain hunt or spend a great day in the village?

Join the Lutz? Interassociation!

L’événement Vide-greniers Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE PHALSBOURG