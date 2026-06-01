Vide-greniers Lutzelbourg
Vide-greniers Lutzelbourg dimanche 7 juin 2026.
Lutzelbourg
Vide-greniers
Lutzelbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Envie de vider vos placards, de chiner ou de passer une super journée au village ?
Rejoignez le vide-greniers de Lutz’ Interassociation !Tout public
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Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 25 30 19 mairie@lutzelbourg.fr
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English :
Want to clear out your closets, bargain hunt or spend a great day in the village?
Join the Lutz? Interassociation!
L’événement Vide-greniers Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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