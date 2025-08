Resilient Man, film de Stéphane Carrel au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Resilient Man, film de Stéphane Carrel au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris mardi 20 janvier 2026.

Le documentaire

Synopsis : Au sommet de sa gloire, Steven McRae, brillant danseur étoile au Royal Ballet de Londres se blesse au tendon d’Achille et s’effondre sur scène. Sa carrière semble finie. Pourtant, après 2 ans d’absence, accompagné par ses entraîneurs et l’équipe médicale de la compagnie, il suit un programme spécial pour revenir à son plus haut niveau. Malgré l’adversité, Steven McRae compte bien remonter sur scène et danser à nouveau les plus prestigieux rôles du répertoire…

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·les ayant participé aux films : réalisateur·rices, acteur·rices, décorateur·rices…

En partenariat avec CinéCaro

Entre rééducation et répétitions, hauts et bas, Steven McRae livre une leçon de vie et d’art en tirant la sonnette d’alarme sur l’urgence d’un vrai accompagnement physique et mental des danseur; Le Monde,

Un documentaire généreux de Stéphane Carrel sur la résilience d’un danseur étoile, porté par sa passion et sa ténacité.

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 5 à 10 euros.

Gratuit avec la Carte Carreau.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-20T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-20T19:30:00+02:00_2026-01-20T21:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/L7TXUZAJ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple