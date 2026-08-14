Informations pratiques

Rullac-Saint-Cirq

Résonances Compagnie À Corps D’ / Kalbéni

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Une rencontre surprenante entre cirque et musique, où une harpiste et un acrobate se livrent à un étonnant corps à corps entre humour, poésie et virtuosité.

Vendredi 2 octobre à Rullac-Saint-Cirq, découvrez Résonances, un spectacle de la Compagnie À Corps D’, qui raconte la rencontre improbable d’une harpiste et de sa harpe avec un homme accoudé à une barrière Vauban. Alors qu’elle semble n’être entrée en scène que pour donner son récital, lui se révèle rapidement acrobate, funambule et aussi un peu clown.

Peu à peu, les frontières se brouillent luttent-ils ou jouent-ils ensemble ? Les corps de l’acrobate et de la harpiste se combattent-ils ou s’épousent-ils ? La barrière Vauban et la harpe deviennent elles aussi deux instruments inattendus qui finissent par entrer en résonance.

Un spectacle mêlant cirque, musique, acrobaties et humour.

À 20h45 Salle des fêtes de Rullac-Saint-Cirq

Tarif 10 €

Contact 06 31 90 32 02

Organisé par Kalbéni. 10 .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie

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English :

A surprising encounter between circus and music, in which a harpist and an acrobat engage in an astonishing physical duet that blends humor, poetry, and virtuosity.

L’événement Résonances Compagnie À Corps D’ / Kalbéni Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-08-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)