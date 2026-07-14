Résonances Le Mont-Saint-Adrien

Informations pratiques

Le Mont-Saint-Adrien

Résonances

Rue de Rome Le Mont-Saint-Adrien Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Victor Volpelier & Isabelle Amans

Guitare, violoncelle et voix

Résonances est un dialogue sensible entre la voix, la guitare et le violoncelle. Porté par la complicité musicale de Victor Volpelier et Isabelle Amans, ce spectacle explore les multiples échos qui relient les êtres, les émotions et les paysages sonores.

Au fil d’un répertoire mêlant chansons, pièces instrumentales et influences diverses, les timbres se répondent et s’enrichissent mutuellement. La chaleur de la voix, la finesse de la guitare et la profondeur du violoncelle créent un univers intimiste où chaque note trouve sa résonance dans l’écoute de l’autre.

Entre douceur, intensité et poésie, Résonances offre un moment suspendu, une rencontre authentique avec la musique vivante, où les vibrations des cordes et des voix deviennent un langage universel de partage et d’émotion.

Victor Volpelier & Isabelle Amans

Guitare, violoncelle et voix

Résonances est un dialogue sensible entre la voix, la guitare et le violoncelle. Porté par la complicité musicale de Victor Volpelier et Isabelle Amans, ce spectacle explore les multiples échos qui relient les êtres, les émotions et les paysages sonores.

Au fil d’un répertoire mêlant chansons, pièces instrumentales et influences diverses, les timbres se répondent et s’enrichissent mutuellement. La chaleur de la voix, la finesse de la guitare et la profondeur du violoncelle créent un univers intimiste où chaque note trouve sa résonance dans l’écoute de l’autre.

Entre douceur, intensité et poésie, Résonances offre un moment suspendu, une rencontre authentique avec la musique vivante, où les vibrations des cordes et des voix deviennent un langage universel de partage et d’émotion. .

Rue de Rome Le Mont-Saint-Adrien 60650 Oise Hauts-de-France +33 6 31 34 57 50

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English :

Victor Volpelier & Isabelle Amans

Guitar, cello, and vocals

R%E9sonances is a sensitive dialogue between vocals, guitar, and cello. Driven by the musical chemistry between Victor Volpelier and Isabelle Amans, this performance explores the many echoes that connect theaters, emotions, and soundscapes.

Through a repertoire blending songs, instrumental pieces, and diverse influences, the timbres respond to one another and enrich each other. The warmth of the voice, the delicacy of the guitar, and the depth of the cello create an intimate world where every note finds its resonance in the listening ear of the other.

Blending gentleness, intensity, and poetry, *R%E9sonances* offers a moment suspended in time—an authentic encounter with live music, where the vibrations of strings and voices become a universal language of shared emotion.

L’événement Résonances Le Mont-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis