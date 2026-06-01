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Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois Saint-Martin-aux-Bois

Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois Saint-Martin-aux-Bois

Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois Saint-Martin-aux-Bois samedi 20 juin 2026.

Adresse : 520 Rue de l'Abbaye

Ville : 60420 Saint-Martin-aux-Bois

Département : Oise

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Martin-aux-Bois

Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois

520 Rue de l’Abbaye Saint-Martin-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :
2026-06-20

L’association Stalles de Picardie fête ses 30 ans dans l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.

Au programme
14h30, histoire de l’association
15h30, conférence sur l’archéologie du bâti
17h30, déambulation musicale dans l’église avec l’Ensemble polyphonique de Picardie et une guide-conférencière
19h, cocktail
L’association Stalles de Picardie fête ses 30 ans dans l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.

Au programme
14h30, histoire de l’association
15h30, conférence sur l’archéologie du bâti
17h30, déambulation musicale dans l’église avec l’Ensemble polyphonique de Picardie et une guide-conférencière
19h, cocktail   .

520 Rue de l’Abbaye Saint-Martin-aux-Bois 60420 Oise Hauts-de-France +33 6 88 09 62 37  stallespicardie@orange.fr

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English :

The Stalles de Picardie association celebrates its 30th anniversary at Saint-Martin-aux-Bois Abbey.

On the program:
2:30 pm, history of the association
3:30 pm, lecture on the archaeology of buildings
5:30 pm, musical tour of the church with the Ensemble polyphonique de Picardie and a tour guide
7pm, cocktail reception

L’événement Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois Saint-Martin-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-04 par Oise Tourisme