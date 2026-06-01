Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois Saint-Martin-aux-Bois samedi 20 juin 2026.

Saint-Martin-aux-Bois

Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois

520 Rue de l’Abbaye Saint-Martin-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association Stalles de Picardie fête ses 30 ans dans l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.

Au programme

14h30, histoire de l’association

15h30, conférence sur l’archéologie du bâti

17h30, déambulation musicale dans l’église avec l’Ensemble polyphonique de Picardie et une guide-conférencière

19h, cocktail

L’association Stalles de Picardie fête ses 30 ans dans l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.

Au programme

14h30, histoire de l’association

15h30, conférence sur l’archéologie du bâti

17h30, déambulation musicale dans l’église avec l’Ensemble polyphonique de Picardie et une guide-conférencière

19h, cocktail .

520 Rue de l’Abbaye Saint-Martin-aux-Bois 60420 Oise Hauts-de-France +33 6 88 09 62 37 stallespicardie@orange.fr

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English :

The Stalles de Picardie association celebrates its 30th anniversary at Saint-Martin-aux-Bois Abbey.

On the program:

2:30 pm, history of the association

3:30 pm, lecture on the archaeology of buildings

5:30 pm, musical tour of the church with the Ensemble polyphonique de Picardie and a tour guide

7pm, cocktail reception

L’événement Résonances Musicales dans l’Abbaye de Saint Martin aux Bois Saint-Martin-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-04 par Oise Tourisme