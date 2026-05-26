Résonances sacrées Festival Musique à Courtanvaux La Chartre-sur-le-Loir
Résonances sacrées Festival Musique à Courtanvaux La Chartre-sur-le-Loir vendredi 17 juillet 2026.
La Chartre-sur-le-Loir
Résonances sacrées Festival Musique à Courtanvaux
5 Pl. de la Liberté La Chartre-sur-le-Loir Sarthe
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Résonances sacrées Festival Musique à Courtanvaux
Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.
Le vendredi 17 juillet à 21h, l’église de La Chartre-sur-le-Loir accueillera le baryton Simon DE GLINIASTY et l’organiste Nicolas ZANNIN pour un dialogue entre la voix et l’instrument liturgique autour de pages sacrées et spirituelles de BRAHMS et de DVORAK, dans le cadre majestueux du patrimoine religieux de la vallée du Loir.
Renseignements et réservations
06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com
https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .
5 Pl. de la Liberté La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 10 90 69 musique.en.braye72@gmail.com
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Résonances sacrées Festival Musique à Courtanvaux
L’événement Résonances sacrées Festival Musique à Courtanvaux La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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