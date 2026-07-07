‘RESPIR’ dans le Jardin du Palais des Congrès Plage de Trestraou Perros-Guirec
lundi 20 juillet 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
‘RESPIR’ dans le Jardin du Palais des Congrès
Plage de Trestraou Jardin du Palais des Congrès Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20 19:30:00
Date(s) :
2026-07-20
RESPIR est une pratique douce et sensorielle où la respiration initie le mouvement. Elle invite chacun à développer sa mobilité, sa présence corporelle et son bien-être à travers des mouvements fluides, accessibles et respectueux du rythme de chacun.
Avec repli en cas de mauvais temps à la Maison des loisirs de la rade.
Les cours sont animés par Sabrina Guillerme, éducatrice sportive certifiée Sport Santé, Activité Physique Adaptée et Forme Santé, titulaire du BNSSA (Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique) et instructrice de Pilates formée chez Leaderfit. .
Plage de Trestraou Jardin du Palais des Congrès Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 14 52 20
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English :
L’événement ‘RESPIR’ dans le Jardin du Palais des Congrès Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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