Informations pratiques

Villaines-la-Carelle

Respire, ressens et explore la forêt

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez vivre une journée immersive au cœur de la nature !

Le matin, offrez-vous une parenthèse pour respirer, se reconnecter à soi et ressentir la nature (séance à partir de 16 ans).

L’après-midi, la “sophro des animaux” invite les familles à une aventure sensible et ludique pour rencontrer son animal intérieur et partager un moment unique. Tout au long de la journée

• Jeux nature pour découvrir la forêt

• Jeu d’orientation en autonomie

• Coin lecture et jeux de la médiathèque Le Lien

• Espace créatif sur le thème de la forêt coloriage, landart, tissage…

• Échanges autour de l’hypnose et de la sophrologie avec Aurore Busin, sophrologue.

Réservation avant le 16 juillet pour la sophrologie au 02 43 52 01 34 ou au 02 43 34 16 48.

Tarifs 10€ adulte, 5€ enfant pour la sophro autres animations gratuit .

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 16 48

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English :

Come experience an immersive day in the heart of nature!

L’événement Respire, ressens et explore la forêt Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Maine Saosnois