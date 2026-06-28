Informations pratiques

Villaines-la-Carelle

La médiathèque en balade sieste musicale

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Au Belvédère, la forêt se fait confidentielle.

Installez-vous, fermez les yeux et laissez-vous porter par la magie des instruments aux sonorités envoûtantes de Cécile Branche harpes, bol tibétain, flûte, chant…

Entre voyages sonores, et calme suspendu, cette sieste musicale vous invite à une parenthèse de bien-être en pleine nature. Un moment apaisant proposé par la Médiathèque Le Lien.

Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque Le Lien mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr .

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr

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English :

L’événement La médiathèque en balade sieste musicale Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Maine Saosnois