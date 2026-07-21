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AGENDA · Villaines-la-Carelle

RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE Villaines-la-Carelle

dimanche 2 août 2026 · Villaines-la-Carelle

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking du Belvédère
Ville
72600 Villaines-la-Carelle
Département
Sarthe
Tarif

Villaines-la-Carelle

RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE

Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE
Rendez-vous en forêt de Perseigne pour une randonnée pédestre de 8km au cœur d’un environnement naturel exceptionnel. Entre sentiers ombragés, paysages préservés et atmosphère apaisante, cette balade sera l’occasion de découvrir toute la beauté et le charme de cette magnifique forêt.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Animation non adaptée aux PMR.   .

Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maie-saosnois.com

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English :

HIKING IN THE PERSEIGNE FOREST

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Maine Saosnois

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