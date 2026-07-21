RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE Villaines-la-Carelle
dimanche 2 août 2026 · Villaines-la-Carelle
Informations pratiques
Villaines-la-Carelle
RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE
Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE
Rendez-vous en forêt de Perseigne pour une randonnée pédestre de 8km au cœur d’un environnement naturel exceptionnel. Entre sentiers ombragés, paysages préservés et atmosphère apaisante, cette balade sera l’occasion de découvrir toute la beauté et le charme de cette magnifique forêt.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Animation non adaptée aux PMR. .
Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maie-saosnois.com
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English :
HIKING IN THE PERSEIGNE FOREST
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Maine Saosnois