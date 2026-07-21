Informations pratiques

Villaines-la-Carelle

RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE

Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE

Rendez-vous en forêt de Perseigne pour une randonnée pédestre de 8km au cœur d’un environnement naturel exceptionnel. Entre sentiers ombragés, paysages préservés et atmosphère apaisante, cette balade sera l’occasion de découvrir toute la beauté et le charme de cette magnifique forêt.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

Animation non adaptée aux PMR. .

Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maie-saosnois.com

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English :

HIKING IN THE PERSEIGNE FOREST

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Maine Saosnois