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Visite libre du belvédère de Perseigne, Belvédère de Perseigne, Villaines-la-Carelle

dimanche 20 septembre 2026 · Belvédère de Perseigne · Villaines-la-Carelle

Visite libre du belvédère de Perseigne, Belvédère de Perseigne, Villaines-la-Carelle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Belvédère de Perseigne
Adresse
Belvédère de Perseigne Villaines la Carelle
Ville
72600 Villaines-la-Carelle
Département
Sarthe

Visite libre du belvédère de Perseigne Dimanche 20 septembre, 14h00 Belvédère de Perseigne Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, vous pouvez découvrir le site gratuitement.
Attention, non accessible aux personnes à mobilité réduite. Nombreuses marches. Ascension déconseillée pour les personnes sensibles au vertige.

Belvédère de Perseigne Belvédère de Perseigne Villaines la Carelle Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243341648 https://www.mainesaosnois.fr/tourisme/le-belvedere-de-perseigne/ Non accessible PMR (escalier en colimaçon)
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, vous pouvez découvrir le site gratuitement.

CDC Maine Saosnois

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