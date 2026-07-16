Visite libre du belvédère de Perseigne, Belvédère de Perseigne, Villaines-la-Carelle

Informations pratiques

Visite libre du belvédère de Perseigne Dimanche 20 septembre, 14h00 Belvédère de Perseigne Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, vous pouvez découvrir le site gratuitement.

Attention, non accessible aux personnes à mobilité réduite. Nombreuses marches. Ascension déconseillée pour les personnes sensibles au vertige.

Belvédère de Perseigne Belvédère de Perseigne Villaines la Carelle Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243341648 https://www.mainesaosnois.fr/tourisme/le-belvedere-de-perseigne/ Non accessible PMR (escalier en colimaçon)

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, vous pouvez découvrir le site gratuitement.

CDC Maine Saosnois