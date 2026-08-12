Informations pratiques

Villaines-la-Carelle

Éclipse au Belvédère de Perseigne

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Vivez l’éclipse solaire depuis la tour du Belvédère !

À l’occasion de l’éclipse solaire du mercredi 12 août, le Belvédère restera exceptionnellement ouvert dans la soirée afin de vous offrir la possibilité d’observer l’éclipse depuis la cime des arbres !

Pensez à vous munir de vos lunettes spéciales.

Tarif (équivalent à la montée au Belvédère) 2€ (adulte), 1,50€ (enfant), gratuit pour les moins de 12 ans.

Places limitées à 18 personnes Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63. .

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the solar eclipse from the Belvédère Tower!

L’événement Éclipse au Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Maine Saosnois