Éclipse au Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle
mercredi 12 août 2026 · Villaines-la-Carelle
Informations pratiques
Villaines-la-Carelle
Éclipse au Belvédère de Perseigne
Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Vivez l’éclipse solaire depuis la tour du Belvédère !
À l’occasion de l’éclipse solaire du mercredi 12 août, le Belvédère restera exceptionnellement ouvert dans la soirée afin de vous offrir la possibilité d’observer l’éclipse depuis la cime des arbres !
Pensez à vous munir de vos lunettes spéciales.
Tarif (équivalent à la montée au Belvédère) 2€ (adulte), 1,50€ (enfant), gratuit pour les moins de 12 ans.
Places limitées à 18 personnes Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63. .
Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience the solar eclipse from the Belvédère Tower!
L’événement Éclipse au Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Maine Saosnois
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