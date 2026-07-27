Escapades en Maine Saosnois Le brame du cerf Villaines-la-Carelle
vendredi 11 septembre 2026 · Villaines-la-Carelle
Informations pratiques
Villaines-la-Carelle
Escapades en Maine Saosnois Le brame du cerf
Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
À la tombée de la nuit, laissez-vous porter par les sons mystérieux de la forêt…
En septembre, le brame du cerf offre un spectacle naturel aussi impressionnant qu’inoubliable.
Accompagnés d’un agent de l’ONF, partez à l’écoute de ce cri emblématique et découvrez les secrets de cette période fascinante grâce à ses commentaires et anecdotes.
10€/personne | À 20h
Places limitées .
Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
%C0 As night falls, let yourself be carried away by the mysterious sounds of the forest?
L’événement Escapades en Maine Saosnois Le brame du cerf Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois