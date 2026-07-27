Informations pratiques

Villaines-la-Carelle

Escapades en Maine Saosnois Le brame du cerf

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

À la tombée de la nuit, laissez-vous porter par les sons mystérieux de la forêt…

En septembre, le brame du cerf offre un spectacle naturel aussi impressionnant qu’inoubliable.

Accompagnés d’un agent de l’ONF, partez à l’écoute de ce cri emblématique et découvrez les secrets de cette période fascinante grâce à ses commentaires et anecdotes.

10€/personne | À 20h

Places limitées .

Belvédère de Perseigne Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

%C0 As night falls, let yourself be carried away by the mysterious sounds of the forest?

L’événement Escapades en Maine Saosnois Le brame du cerf Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois