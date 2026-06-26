Erquy

Ressourcerie éphémère

27 Rue Clemenceau Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08

L’R d’Erquy se recycle

En partenariat avec Penthièvre Actions .

27 Rue Clemenceau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 61

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English :

L’événement Ressourcerie éphémère Erquy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor