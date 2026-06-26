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Ressourcerie éphémère Erquy

Ressourcerie éphémère Erquy mardi 7 juillet 2026.

Adresse
27 Rue Clemenceau
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Erquy

Ressourcerie éphémère

27 Rue Clemenceau Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08

L’R d’Erquy se recycle
En partenariat avec Penthièvre Actions   .

27 Rue Clemenceau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 61 

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English :

L’événement Ressourcerie éphémère Erquy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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