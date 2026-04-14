Ressourcière : Rendez-vous des jardiniers, E-graine Grand Est, Les Loges-Margueron
Ressourcière : Rendez-vous des jardiniers, E-graine Grand Est, Les Loges-Margueron samedi 6 juin 2026.
Ressourcière : Rendez-vous des jardiniers Samedi 6 juin, 10h00 E-graine Grand Est Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Atelier « L’eau au Jardin » : échange et partage autour des méthodes de jardinage.
E-graine Grand Est Lycée forestier de Crogny, Rue des Étangs, 10210 Les Loges-Margueron Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est 0325401059 https://ge.e-graine.org/ https://www.facebook.com/egrainegrandest/ E-graine Grand Est fait partie d’un mouvement associatif d’éducation populaire, dont les associations locales se réunissent autour d’une mission commune : accompagner l’engagement citoyen vers des territoires plus solidaires et responsables.
Créée à l’origine en 2014, l’association a fusionné, en 2024, avec le CIE d’Othe et d’Armance. E-graine Grand Est développe aujourd’hui de multiples projets d’éducation populaire autour de la transition écologique, du mieux-vivre ensemble et de la participation citoyenne.
Nous avons à cœur de mener des projets collectifs sur notre territoire aubois (des quartiers populaires aux communes rurales).
Atelier « L’eau au Jardin » : échange et partage autour des méthodes de jardinage.
©egrainege
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