Soirée La Folle Entreprise de et avec Luc Lemonon Les Loges-Margueron

Soirée La Folle Entreprise de et avec Luc Lemonon

Lycée de Crogny Les Loges-Margueron Aube

Vendredi 29 mai LES LOGES-MARGUERON Soirée La Folle Entreprise de et avec Luc Lemonon.

1642, une poignée d’hommes et de femmes quittent la France, bravant l’inconnu, pour fonder une nouvelle colonie en Amérique. Animés par l’espoir d’une vie meilleure, ce qu’ils vont découvrir en posant le pied sur l’île de Montréal dépassera tout ce qu’ils avaient imaginé une nature grandiose, des hivers implacables, la rencontre avec les Premières Nations, et la dure réalité de bâtir un monde nouveau. A travers le regard d’un jeune colon, nous revivons l’enthousiasme, les peurs et les désillusions des premiers habitants de Ville-Marie. Entre conflits, amitiés inattendues et quête de survie, ce spectacle vous plongera dans l’épopée fondatrice de Montréal, où chaque pierre posée est un pari sur l’avenir.

Organisé par l’Office de Tourisme Othe-Armance en partenariat avec le lycée de Crogny.

Tarifs adulte 10 €, enfant de 5 à 12 ans 4 €, gratuit 5 ans.

Pour toutes les visites et animations inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur https://tourisme-chaource-othe-armance.com/2026/03/03/les-animations-de-printemps-de-loffice-de-tourisme/ 10 .

Lycée de Crogny Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

