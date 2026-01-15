Restaurant éphémère Le Felsbourg Début avril 2026 Mutzig
Restaurant éphémère Le Felsbourg Début avril 2026 Mutzig jeudi 2 avril 2026.
Restaurant éphémère Le Felsbourg Début avril 2026
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-02 12:00:00
fin : 2026-04-02 13:00:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-09
Le Felsbourg vous ouvre les portes de son restaurant éphémère. Découvrez le menu
– Velouté de petits-pois et son espuma wasabi menthe
– Roulade de bœuf maison à l’ancienne, tagliatelles et légumes primeurs
– Vacherin grand-mère
Sur réservation uniquement. Places limitées.
Arrivée de 12 h à 13 h.
Tarif 18, 50 € (hors boissons).
Paiement en espèces ou par carte bancaire. .
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Restaurant éphémère Le Felsbourg Début avril 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-03-13 par Ville de Mutzig