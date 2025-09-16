Charlie Haid Mutzig

Charlie Haid

Ce mentaliste à un seul but vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.

Intensément mentaliste

Après une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujours plus loin.

À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.

Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée.

En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de son spectacle, drôle et impressionnante mais surtout haute en intensité ! .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

This mentalist has a single goal: to bluff you, make you laugh and make you think.

