Mutzig

Cinéma Michael (en VOST)

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque.

Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.

Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant. C’est ici que son histoire commence. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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English :

L’événement Cinéma Michael (en VOST) Mutzig a été mis à jour le 2026-05-16 par Espace Rohan de Mutzig