Cinéma Compostelle Mutzig
Cinéma Compostelle Mutzig lundi 25 mai 2026.
Mutzig
Cinéma Compostelle
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 20:00:00
fin : 2026-05-25 22:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie. .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma Compostelle Mutzig a été mis à jour le 2026-05-19 par Espace Rohan de Mutzig
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