Atelier Terrarium Mutzig
Atelier Terrarium Mutzig samedi 23 mai 2026.
Mutzig
Atelier Terrarium
61 rue du Marechal Foch Hauptstross Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Envie de créer votre propre terrarium ?
Un petit monde végétal qui vit presque tout seul… et que vous aurez créé de vos mains.
Une idée de cadeau originale pour la Fête des Mères,
ou un moment à s’offrir à soi-même (et ça, ça compte aussi).
Ce qui est inclus
– création complète de votre terrarium
– matériel et végétaux fournis
– accompagnement pas à pas
– conseils pour le faire durer dans le temps
Places limitées pour garantir un atelier de qualité ; atelier maintenu à partir de 4 participant.e.s. .
61 rue du Marechal Foch Hauptstross Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 85 28 30 laube.lepine@gmail.com
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English :
L’événement Atelier Terrarium Mutzig a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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