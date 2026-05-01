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Atelier Terrarium Mutzig

Atelier Terrarium Mutzig samedi 23 mai 2026.

Adresse : 61 rue du Marechal Foch Hauptstross

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Mutzig

Atelier Terrarium

61 rue du Marechal Foch Hauptstross Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Envie de créer votre propre terrarium ?

Un petit monde végétal qui vit presque tout seul… et que vous aurez créé de vos mains.
 
Une idée de cadeau originale pour la Fête des Mères,
ou un moment à s’offrir à soi-même (et ça, ça compte aussi).
 
Ce qui est inclus  
– création complète de votre terrarium
– matériel et végétaux fournis
– accompagnement pas à pas
– conseils pour le faire durer dans le temps
 
Places limitées pour garantir un atelier de qualité ; atelier maintenu à partir de 4 participant.e.s.   .

61 rue du Marechal Foch Hauptstross Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 85 28 30  laube.lepine@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Terrarium Mutzig a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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