Mutzig

Atelier Terrarium

61 rue du Marechal Foch Hauptstross Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Envie de créer votre propre terrarium ?

Un petit monde végétal qui vit presque tout seul… et que vous aurez créé de vos mains.



Une idée de cadeau originale pour la Fête des Mères,

ou un moment à s’offrir à soi-même (et ça, ça compte aussi).



Ce qui est inclus

– création complète de votre terrarium

– matériel et végétaux fournis

– accompagnement pas à pas

– conseils pour le faire durer dans le temps



Places limitées pour garantir un atelier de qualité ; atelier maintenu à partir de 4 participant.e.s. .

61 rue du Marechal Foch Hauptstross Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 85 28 30 laube.lepine@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Terrarium Mutzig a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig