Comédie Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe Mutzig

Comédie Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Sherlock Holmes enquête ! Une comédie policière interactive avec 3 acteurs, 9 personnages et beaucoup d’humour anglais.

Drôle, décalé et hyper rythmé TT TELERAMA

Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles Mac Carthy… 3 comédiens, 9 personnages, 1 meurtrier.

Le mystère de la vallée de Boscombe, est l’une des cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes. C’est une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant intrigue holmésienne et humour british, une comédie policière familiale de 7 à 77 ans !

Adaptée pour la scène, cette pièce est une expérience immersive et inoubliable. Trois comédiens y incarnent avec virtuosité neuf personnages, tout en sollicitant la participation du public de manière bienveillante et cocasse. L’humour omniprésent, les improvisations virtuoses et l’alchimie contagieuse entre les acteurs transforment cette enquête haletante en une comédie policière incontournable. Qualifiée de comédie à voir absolument par la presse, cette adaptation prouve que le spectacle vivant se doit d’être vivant !

Le saviez-vous ? Ce spectacle se joue depuis 7 ans à Paris, avec 4 festivals d’Avignon complets, et a déjà conquis plus de 500 000 spectateurs. Venez enquêter avec le détective le plus célèbre de tous les temps et tentez de résoudre le mystère !

Ce qu’ils en disent

AMAJA40 (Billetreduc.com 10/10) Génialissime ! Nous avons adoré. Un scénario très sympa, des répliques avec humour, des personnages nombreux et une grande interactivité avec nous, public. Nous recommandons vivement !

carpediem girl (Billetreduc.com 10/10) Magnifique spectacle en famille. La pièce et les acteurs nous ont permis de passer une formidable soirée. Drôle et avec une intrigue vous mettant dans l’enquête. Allez-y et vous passerez un excellent moment.

Lncarlier (Billetreduc.com 10/10) Super Pièce ! La pièce est drôle, bien écrite, rythmée du début à la fin. Un grand bravo aux 3 comédiens pour leur performance à interpréter plusieurs personnages. Les interactions avec le public, les improvisations et la complicité sont vraiment top.

théâtral Magazine Le spectacle met en scène le fameux détective Sherlock Holmes et son ami le Docteur Watson. Les neuf personnages de l’intrigue sont ici portés par trois comédiens, qui sollicitent abondamment la participation du public. On passe un très bon moment.

Clôture de saison avec Christophe Delort Une Soirée hilarante entre pensée et enquête

Pour clôturer la saison en beauté, La Scène de Mutzig est fière de vous proposer un grand temps fort dédié à un artiste complet et hors pair Christophe Delort. De pompier volontaire à créateur de succès, cet auteur, comédien et metteur en scène passionné excelle dans l’art de rendre l’humour intelligent et le théâtre interactif. Reconnu pour avoir rempli les salles d’Avignon avec ses spectacles, il a la capacité unique de faire rire et réfléchir son public. Découvrez l’étendue de son talent durant cette clôture de saison en deux temps ne manquez pas le début de la soirée ! À 19h, chauffez-vous les neurones (et les zygomatiques) avec Une heure de philosophie . Pensez au Pass 2 Spectacles !

Informations pratiques

Genre Comédie policière familiale

Auteurs Arthur Conan Doyle, Christophe Delort

Mise en scène Christophe Delort

Avec En alternance Christophe Delort, Karim Wallet ou Henri Rizk ou Jean-Marc Guillaume, Benedcite Bourel ou Sidonie Groignet ou Aurelie Vigent ou Pauline Gardel

Durée 1h30

Public De 7 à 77 ans

Buvette et petite restauration à partir de 18h, avant le premier spectacle, entre les 2 spectacles et après Sherlock Holmes .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

Sherlock Holmes investigates! An interactive detective comedy with 3 actors, 9 characters and lots of British humor.

