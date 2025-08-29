Concert Camille Bertholet Mutzig

Concert Camille Bertholet

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Camille Bertholet is a Franco-Swiss cellist and violinist, and the overall winner of the prestigious Prodiges Competition in 2014 after winning numerous International Prizes.

Camille Berthollet a déjà enregistré 8 albums à l’âge de 25 ans et vendu 450 000 albums dans le monde. Elle se produit en tournées depuis plus de 10 ans à travers l’Europe.

Camille fête un succès aussi précoce que fulgurant.

Depuis 2008, elle sillonne la planète en se produisant aux quatre coins du monde (Europe, Etats-

Unies, Russie, Asie…).

Aujourd’hui, Camille Berthollet a multiplié les collaborations avec des grands noms de la scène musicale actuelle et accumulé les projets de renom. La violoncelliste et violoniste franco-suisse Camille Berthollet a débuté le violoncelle a l’âge de 4 ans, elle est la grande gagnante du prestigieux Concours Prodiges en 2014 après avec gagné de nombreux Prix Internationaux.

Elle a été nommé au Victoires de la Musique Classique en 2016 dans la catégorie Révélation soliste

instrumentale. Elle se produit en soliste avec de grands orchestres depuis de nombreuses années. Camille a su renouveler, démocratiser et faire apprécier la musique classique à un public toujours plus large. Camille Berthollet est une personnalité phare de la nouvelle scène classique et crossover. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

English :

