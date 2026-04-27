Repair café Mutzig
Repair café Mutzig samedi 23 mai 2026.
Mutzig
Repair café
9 cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Réparation de petits meubles, vélos, montre, bijoux, vêtements, petit électroménager, outillage, informatique… .
9 cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est repaircafe.still@gmail.com
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English :
L’événement Repair café Mutzig a été mis à jour le 2026-04-23 par Ville de Mutzig
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