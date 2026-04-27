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Repair café Mutzig

Repair café Mutzig samedi 23 mai 2026.

Adresse : 9 cour de la Dîme

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Mutzig

Repair café

9 cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Réparation de petits meubles, vélos, montre, bijoux, vêtements, petit électroménager, outillage, informatique…   .

9 cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est   repaircafe.still@gmail.com

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English :

L’événement Repair café Mutzig a été mis à jour le 2026-04-23 par Ville de Mutzig

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