Mutzig

Repair café

9 cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Réparation de petits meubles, vélos, montre, bijoux, vêtements, petit électroménager, outillage, informatique… .

9 cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est repaircafe.still@gmail.com

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English :

L’événement Repair café Mutzig a été mis à jour le 2026-04-23 par Ville de Mutzig