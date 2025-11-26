Humour Une heure de philosophie (avec un mec qui ne sait pas grand-chose) Mutzig

Humour Une heure de philosophie (avec un mec qui ne sait pas grand-chose)

Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 20:10:00

Un humoriste vous fait découvrir l’histoire de la philosophie, de Socrate à Nietzsche, en 3600 secondes.

Le spectacle d’humour qui vulgarise la philosophie !

Un homme ordinaire (Christophe Delort) va tenter de retracer l’histoire incroyable de la philosophie et les idées des grands philosophes en 3600 secondes*. Du procès de Socrate à l’éternel retour de Nietzsche, de la caverne de Platon à la joie de Spinoza… Un spectacle interactif et didactique pour les débutants curieux d’apprendre ou les initiés qui souhaitent revoir les bases avec humour.

Une citation entre guillemets par un auteur anonyme ça fait toujours plus sérieux Anonyme. 3600 secondes = 1 heure pour les nuls en maths.

Le saviez-vous ? Ce spectacle a affiché complet au Festival OFF d’Avignon 2022, 2023 et 2024 et se joue au Grand Point Virgule à l’année. Christophe Delort est également l’auteur et metteur en scène des adaptations à succès de Sherlock Holmes. Comme il aime à le dire La vraie philosophie est de voir les choses telles qu’elles sont . C’est un pari plus que gagné pour lui, qui réussit à nous embarquer avec audace, panache, pédagogie et humour pour une heure de philosophie.

Ce qu’ils en disent

Corfoux06 (Billetreduc.com 10/10) Quel bonheur ! Après 40 ans sans faire de philo, ce fut une grosse piqûre de rappel, le tout avec énormément d’humour. Le public participe et c’est hilarant. Un de mes coups de cœur, ne cherchez plus un spectacle, c’est celui-là !

Chris (Billetreduc.com 10/10) La philosophie avec beaucoup d’humour. Un spectacle très instructif avec énormément d’humour. J’ai rarement appris autant de choses avec tant d’humour. Spectacle à ne rater sous aucun prétexte.

Sonia Basset (Billetreduc.com 10/10) Excellent ! Christophe Delort est incroyable, dynamique, fin, créatif et passionné. Il fait voir la philosophie avec humour et finesse. Bravo ! Courez le voir !

Avignon et moi Un vrai condensé d’érudition mêlée à l’esprit facétieux d’un comédien talentueux. Ce spectacle, c’est l’assurance de passer un moment aussi enrichissant que divertissant, pourvu que vous gardiez l’esprit ouvert et le sourire aux lèvres !

Clôture de saison avec Christophe Delort Une Soirée hilarante entre pensée et enquête

Pour clôturer la saison en beauté, La Scène de Mutzig est fière de vous proposer un grand temps fort dédié à un artiste complet et hors pair Christophe Delort. De pompier volontaire à créateur de succès, cet auteur, comédien et metteur en scène passionné excelle dans l’art de rendre l’humour intelligent et le théâtre interactif. Reconnu pour avoir rempli les salles d’Avignon avec ses spectacles, il a la capacité unique de faire rire et réfléchir son public. Découvrez l’étendue de son talent durant cette clôture de saison en deux temps d’abord la pensée, puis prolongez le plaisir à 21h avec son adaptation comique et déjantée de Sherlock Holmes et le Mystère de la Vallée de Boscombe !

Informations pratiques

Genre Seul en scène Humour

De Christophe Delort, Erik Maillet

Mise en scène Christophe Delort

Avec Christophe Delort

Durée 1h10

Buvette et petite restauration à partir de 18h, entre les 2 spectacles et après Sherlock Holmes

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

A humorist takes you through the history of philosophy, from Socrates to Nietzsche, in 3600 seconds.

