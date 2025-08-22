The Kids Harmony Sing For Peace Mutzig
The Kids Harmony Sing For Peace Mutzig dimanche 31 mai 2026.
The Kids Harmony Sing For Peace
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
2026-05-31
100 à 500 choristes de 10 à 17 ans chantent pour la paix, accompagnés de jeunes prodiges.
Une première au monde !
Des dizaines de milliers d’adolescents de tous les continents chantent pour la paix partout en France. Un message puissant d’espoir, d’unité et d’optimisme.
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
English :
100 to 500 choristers aged 10 to 17 sing for peace, accompanied by young prodigies.
