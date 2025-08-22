The Kids Harmony Sing For Peace

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

100 à 500 choristes de 10 à 17 ans chantent pour la paix, accompagnés de jeunes prodiges.

Une première au monde !

Des dizaines de milliers d’adolescents de tous les continents chantent pour la paix partout en France. Un message puissant d’espoir, d’unité et d’optimisme.

100 à 500 choristes par ville de 10 à 17 ans chanteront, accompagnés de jeunes prodiges. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

100 to 500 choristers aged 10 to 17 sing for peace, accompanied by young prodigies.

L’événement The Kids Harmony Sing For Peace Mutzig a été mis à jour le 2025-08-22 par Le Dôme de Mutzig