Restauration, Cité de l’Agriculture, Saint-Laurent-Blangy

Restauration 5 – 7 juin Cité de l’Agriculture Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

NOS PÔLES

Un rendez-vous incontournable qui met en lumière la diversité et la richesse du monde agricole des Hauts-de-France à travers nos différents pôles: machinisme, élevage, production végétale, villages métiers, produits locaux, démonstrations et animations, qui permettent à tous – professionnels et grand public — de découvrir, apprendre et échanger dans une ambiance conviviale et festive.

Cité de l’Agriculture 56 avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « terres-en-fete@hautsdefrance.chambagri.fr »}]

Espace restauration

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