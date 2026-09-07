AGENDA · Naucelles
Restauration de la fontaine du Buron, Le Buron, Naucelles, Naucelles
samedi 19 septembre 2026 · Le Buron, Naucelles · Naucelles
Informations pratiques
Restauration de la fontaine du Buron Samedi 19 septembre, 11h30 Le Buron, Naucelles Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Inauguration des travaux de restauration de la fontaine du Buron.
Le Buron, Naucelles 2 rue de la Jordanne, 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Inauguration des travaux de restauration de la fontaine du Buron.
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