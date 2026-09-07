Restauration de la fontaine du Buron, Le Buron, Naucelles, Naucelles

Informations pratiques

Restauration de la fontaine du Buron Samedi 19 septembre, 11h30 Le Buron, Naucelles Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Inauguration des travaux de restauration de la fontaine du Buron.

Le Buron, Naucelles 2 rue de la Jordanne, 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Inauguration des travaux de restauration de la fontaine du Buron.

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