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Restauration de la fontaine du Buron, Le Buron, Naucelles, Naucelles

samedi 19 septembre 2026 · Le Buron, Naucelles · Naucelles

Restauration de la fontaine du Buron, Le Buron, Naucelles, Naucelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Buron, Naucelles
Adresse
2 rue de la Jordanne, 15250 Naucelles
Ville
15250 Naucelles
Département
Cantal

Restauration de la fontaine du Buron Samedi 19 septembre, 11h30 Le Buron, Naucelles Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Inauguration des travaux de restauration de la fontaine du Buron.

Le Buron, Naucelles 2 rue de la Jordanne, 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Inauguration des travaux de restauration de la fontaine du Buron.

© Aurillac Agglomération

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