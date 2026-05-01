Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval

Magnac-Laval

Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval

Place de la République Magn’accueil Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-06-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Cette exposition présente le projet de la restauration de l’église, mettant en lumière les savoir-faire artisanaux et les techniques qui vont être utilisés. À travers photos, dessins etc., elle retrace l’histoire du bâtiment et les enjeux de sa préservation. Une immersion au cœur du patrimoine et de sa transmission aux générations futures. .

Place de la République Magn’accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval

L’événement Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin