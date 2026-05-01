Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval
Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval mardi 12 mai 2026.
Magnac-Laval
Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval
Place de la République Magn’accueil Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Cette exposition présente le projet de la restauration de l’église, mettant en lumière les savoir-faire artisanaux et les techniques qui vont être utilisés. À travers photos, dessins etc., elle retrace l’histoire du bâtiment et les enjeux de sa préservation. Une immersion au cœur du patrimoine et de sa transmission aux générations futures. .
Place de la République Magn’accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval
L’événement Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin
À voir aussi à Magnac-Laval (Haute-Vienne)
- Goûter Quizz Franglais Magn’Accueil Magnac-Laval 9 mai 2026
- Balade dessinée Tiers Lieu Magnac-Laval 20 mai 2026
- Conférence sur la restauration de l’Eglise St Maximin Salle de spectacle Magnac-Laval 22 mai 2026
- Célébrons La Danse Théâtre de Verdure Magnac-Laval 26 mai 2026
- Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean Stade de Magnac-Laval Magnac-Laval 20 juin 2026