Restauration de mares pour batraciens menacés, église, Wissous

Restauration de mares pour batraciens menacés Dimanche 28 juin, 14h00 église Essonne

Gratuit – Sur inscription (limité à 20 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Découverte d’un site bocager avec tous les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue, territoire brayon parqué par la présence de haies et de zones humides. Restauration de 3 mares en 2026 avec l’objectif de restaurer la quasi totalité des 60 mares sélectionnées sur 10 ans sur 550 ha pour pérenniser la présence d’amphibiens en voie de disparition. L’ARBRE en lien avec le Bassin versant de l’Arques vont financer des restaurations de mares. Le secteur de St Geneviève en Bray est intéressant et les agriculteurs concernés sont soucieux de garder dans l’état leurs prairies.

église Sainte Geneviève-en -Bray 76440 Wissous 91320 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « abd10@wanadoo.fr »}]

Visite de sites bocagers où seront restaurées des mares pour pérenniser la présence de batraciens en Pays de Bray mare habitat

Detournay Evelyne