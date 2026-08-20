Restitution création in-situ, Musée de l’outil, Wy-dit-Joli-Village

Informations pratiques

Restitution création in-situ 19 et 20 septembre Musée de l’outil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition partagée avec les enfants du Vexin !

En parallèle de la présentation de ses œuvres dans le jardin du Musée de l’outil, Jonathan Bernard réalisera, la semaine précédant les Journées européennes du patrimoine, une création collective avec les enfants du Vexin. Menée en partenariat avec les écoles du territoire, cette collaboration inspirante prendra racine dans le jardin du musée à travers l’œuvre réalisée. Une belle aventure artistique où se rencontrent imagination, partage et création.

Musée de l’outil Rue de la Mairie, 95420 Wy-dit-Joli-Village, France Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France +33134670091 https://musee-outil-valdoise.fr C’est l’histoire d’une passion devenue musée. Dans les années 1960, Claude et Françoise Pigeard s’intéressent aux objets modestes du quotidien, témoins des gestes et des savoir-faire d’un monde en mutation. En mai 1977, le Musée de l’outil et son jardin d’inspiration médiévale classé Jardin remarquable ouvre ses portes à Wy-dit-Joli-Village, dans des bâtiments vernaculaires du XVIIIe siècle restaurés. Dédié aux métiers artisanaux, il conserve aujourd’hui les outils et le savoir-faire de plusieurs dizaines de professions, du sabotier au cordonnier, du vigneron au tonnelier, en passant par le maréchal-ferrant ou la perlière. Né de l’engagement d’un couple passionné, le musée rappelle que chaque outil raconte une histoire, celle des femmes et des hommes qui l’ont façonné et utilisé. Un patrimoine vivant et populaire qui continue d’éveiller la curiosité, de transmettre les savoirs et de faire dialoguer passé et présent. A15 – D14 – sortie n° 17.

Exposition du travail collectif de l’artiste Jonathan Bernard et des enfants du Vexin

©Jonathan Bernard