Restitution de mi-parcours du Plan paysage du Cap Sizun Plouhinec
Restitution de mi-parcours du Plan paysage du Cap Sizun Plouhinec vendredi 19 juin 2026.
Plouhinec
Restitution de mi-parcours du Plan paysage du Cap Sizun
Maison des paysages Ateliers Jean Moulin Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun, la communauté de communes vous convie à la restitution de mi-parcours du Plan paysage du Cap Sizun pour vous présenter, sous la forme d’une exposition, les premiers rendus et premières orientations issues des résidences de paysage ayant eu lieu en 2026.
(Verre de l’amitié offert) .
Maison des paysages Ateliers Jean Moulin Plouhinec 29780 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Restitution de mi-parcours du Plan paysage du Cap Sizun Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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